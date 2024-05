Esonda il Lambro a Milano, le strade si allagano e c'è chi prova a fare surf: video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Milano il fiume Lambro è esondato dopo i forti temporali di mercoledì. Le piogge delle ultime ore hanno provocato a Milano diversi allagamenti nel quartiere Ponte Lambro, a causa del rigurgito delle reti di drenaggio urbano per l'innalzamento dei livelli del fiume: in particolare via Vittorini, via Camaldoli e via degli Umiliati. Tanto che qualcuno ha provato a fare surf (senza successo), come si nota in video diventato virale.

Dopo lo straripamento del fiume, in via Rainer Maria Rilke i pompieri sono intervenuti con i sommozzatori per soccorrere una disabile rimasta bloccata in casa, successivamente accompagnata in ospedale.

Città Metropolitana di Milano ha attivato quattro squadre di volontari di Protezione Civile in supporto al Comune per la gestione delle criticità in zona Ponte Lambro.