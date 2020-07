Maltempo a Milano, esonda il Lambro e per le strade l'acqua fa 'saltare' i tombini. Video

Dopo il Seveso, a Milano, esonda anche il Lambro. Mattinata terribile per la città meneghina, quella del 24 luglio. Questa volta l'esondazione del Lambro non si è limitata al parco Lambro ma ha interessato anche diverse strade del quartiere Ponte Lambro. Via degli Umiliati, per esempio, è stata totalmente inondata e in altre strade del quartiere i tombini sono saltati, come mostrano le immagini girate dal Agostino Di Maio per MilanoToday.