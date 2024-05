Perché il Naviglio Martesana è esondato: cos'è successo

Lavorano senza sosta le idrovore tra Bellinzago e Gessate, i due comuni a Nord-Est di Milano che dal pomeriggio di mercoledì 15 maggio stanno facendo i conti con l’esondazione del Naviglio Martesana. Sul posto stanno operando sia i vigili del fuoco che la protezione civile, impegnati a svuotare scantinati e rimesse allagate.

Funzionari tecnici dei pompieri stanno effettuando diversi sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite per valutare le criticità e intervenire di conseguenza. Uno dei segni più evidenti dei danni causati dall'alluvione è il crollo di due ponti su un corso d'acqua minore “torrente Trobbia” nel comune di Cambiago uno in via della Rocca e l’altro in via Piave. A causa di questi crolli, un maneggio e una decina di abitanti sono attualmente difficilmente raggiungibili.

L’esondazione della Martesana, cos’è successo

L’esondazione del Naviglio Martesana che ha colpito Gessate e Bellinzago è stata causata dalla grande quantità d’acqua trasportata dai diversi rami delle “Trobbie”. A metterlo nero su bianco è il Consorzio Est Ticino Villoresi, ente che gestisce le acque dei Navigli, interpellato da MilanoToday

Cosa sono le Trobbie Le “Trobbie” sono un corso d’acqua di natura torrentizia costituito da vari dami che confluiscono nello scolmatore che confluiscono nello "scolmatore delle Trobbie”, canale che si immette nel Naviglio Martesana all’altezza di Villa Fornaci.

Il Consorzio ha cercato in tutti i modi di salvare i due comuni dell’hinterland dalla marea marrone mettendo in campo vasche di laminazione, ma anche quelli che attualmente sono dei veri e propri cantieri, oltre una parte del Naviglio (azzerando la quantità d'acqua derivata dall’Adda). Manovre che hanno salvato la metropolitana M2 (la “Verde”) e che hanno ritardato l’esondazione il più possibile. Disposizioni che hanno funzionato finché l'acqua non ha iniziato a valicare gli argini.

Le manovre nel dettaglio: cosa è stato fatto

Le manovre per contenere la piena sono iniziate con la pioggia battente che si è abbattuta sulla Lombardia nella notte tra martedì e mercoledì. La vasca di Inzago sulla Roggia Trobbia ramo di Masate è entrata in funzione dalle “prime ore del mattino e alle 13.30 ha raggiunto il pieno riempimento”, hanno spiegato dal Consorzio. Non solo, è stata utilizzata anche la vasca di Gessate che, seppur ancora in costruzione, ha funzionato da bacino di accumulo.

“Il Naviglio Martesana ha garantito la massima capacità di deflusso delle acque in tempi rapidissimi poiché, eccezionalmente, la portata irrigua derivata a san Bartolomeo era molto ridotta per lavori di manutenzione (solo 5 mc/s rispetto ai 32 mc/s di massima portata)”, hanno puntualizzato dal Consorzio. Infine, intorno alle 11, con la chiusura delle paratoie di Villa Fornaci, il tratto del Naviglio Martesana a valle dello Scolmatore Trobbie è stato svuotato della portata irrigua per accogliere esclusivamente le portate di piena.

Alle 12.25 è stata azzerata la portata derivata dall’Adda (mantenendo una minima quantità per la salvaguardia della fauna ittica) in modo da poter utilizzare anche il tratto di Naviglio a monte dello scarico delle Trobbie tra Bellinzago e Inzago "come ulteriore polmone di invaso delle acque per un volume paragonabile a quello della vasca di Inzago".

“L’invaso anche del tratto a monte del Naviglio Martesana ha consentito a partire dalle ore 15.00 di ridurre la portata di piena delle Trobbie in direzione di Cernusco-Milano, evitando l’allagamento della linea della metropolitana M2, che scorre in trincea parallela al Naviglio Martesana a Cernusco”, hanno puntualizzato dal Consorzio. Poi l'acqua ha iniziato a tracimare. Lentamente e inesorabilmente.