Maltempo a Milano, bomba d'acqua si abbatte sulla città: esonda il Seveso

Il Seveso è esondato a Milano nella mattinata di venerdì 24 luglio. Il fatto si è verificato intorno alle 7.30, acqua e fango hanno raggiunto viale Fulvio Testi e Ca' Granda, come riferito dalla polizia locale a MilanoToday.

La protezione civile di Milano era già in allerta dalle prime ore di venerdì. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa su città e hinterland intorno alle 5 andando a ingrossare i due corsi d'acqua. Alle 6.20 l'esondazione era quasi certa: "Temporali molto forti in Brianza a a Milano. Per ora livelli bassi ma si prevede innalzamento repentino. Attivato sistema di protezione civile per fiumi e sottopassi", aveva scritto su Facebook Marco Granelli, assessore alla mobilità del comune di Milano.

Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco

Sono roventi i telefoni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la centrale operativa di via Messina è stata inondata di chiamate di soccorso, quasi tutte per danni d'acqua o persone intrappolate all'interno dei sottopassaggi. Gli interventi sono tutti localizzati nella zona nord della città, quella interessata dall'esondazione del torrente.

L'allerta meteo

Nella giornata di giovedì Regione Lombardia aveva diramato una allerta meteo codice arancione (livello di pericolo tre su quattro) per rischio idrogeologico e temporali forti, oltre a una allerta gialla (livello di pericolo due su quattro) per rischio idraulico.

Vasche di contenimento Seveso: a che punto sono i lavori

Lunedì mattina, dopo mesi e mesi di ricorsi e controricorsi, sono ufficialmente partiti i lavori per la costruzione della vasca di contenimento delle piene del Seveso all'interno del Parco Nord. La struttura, inezie ad altre tre simili, servirà per cercare di ridurre al minimo le possibilità di esondazione del torrente in caso di piogge abbondanti.

Violenta grandinata a Cusano Milanino

Sempre nella mattinata di venerdì una violenta grandinata si è abbattuta su Cusano Milanino (hinterland Nord di Milano). Dove sono caduti pezzi di ghiaccio grossi come palline da ping pong. Per il momento non si segnalano danni evidenti.

Foto - La grandine (immagine Edoardo per Mt)