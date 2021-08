Temporale in Lombardia, a Milano esonda il Seveso

Il fiume Seveso è esondato a Milano. E' successo all'una e venti di notte di giovedì 5 agosto. Lo ha reso noto in 'diretta', su Facebook, l'assessore alla mobilità Marco Granelli specificando che l'esondazione è avvenuta in via Valfurva, a Niguarda. "Spero duri poco. Squadre sul posto", ha scritto l'assessore aggiungendo che, a monte, il livello del fiume stava invece ormai scendendo. Il livello idrometrico dell'una e un quarto, pochi minuti prima dell'esondazione, dava il Seveso a 2.06 a Cesano Maderno, 0.79 a Palazzolo, 2.23 a Ornato e 3.07 a Valfurva.

"In quindici minuti - ha commentato Granelli - il Seveso è salito di 1,20 centimetri perché, a onda di piena da nord, si è aggiunta pioggia caduta su Bresso, Cusano e Paderno. Se fosse stata in funzione la vasca non sarebbe esondato". Quasi un'ora più tardi, poco dopo le due, Granelli ha aggiunto che il Seveso era "esondato anche se in forma lieve, con uscita acqua in via Valfurva e via Padre Monti e in prossimità di Istria". Erano nel frattempo già scesi i livelli di Ornato e, a nord, aveva smesso di piovere.

"Ora Amsa sta provvedendo a pulire e asportare alcune pozze di acqua", ha specificato l'assessore aggiungendo che era stata invece attivata la procedura d'evacuazione delle comunità Exodus e Ceas al Parco Lambro, dove cominciava a preoccupare il livello del fiume omonimo. Anche se poi non c'è stata, in quel caso, esondazione. "Per il Lambro - ha aggiunto Granelli - bisognerà aumentare i sensori e progettare alcune protezioni distribuendo meglio l'acqua nel parco difendendo le strutture sociali".

Alle 3.05, infine, allarme completamente rientrato per entrambi i fiumi. A quell'ora la perturbazione aveva già lasciato tutta la Lombardia occidentale, causando tuttavia diversi danni nel Lecchese, con frane e allagamenti.