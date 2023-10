Nubifragio a Milano: 97 interventi dei vigili del fuoco, altri 12 ancora da smaltire

Sono 97 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati a Milano nella giornata di oggi, a partire dalle 7 del mattino. Altre 12 richieste di intervento sono ancora da smaltire, principalmente relative ad allagamenti in cantine, come riferiscono i pompieri. Sin dalle prime ore del mattino il comando dei vigili del fuoco ha messo in campo tutte le squadre disponibili per intervenire dove necessario. Non solo pompieri operativi, ma anche volontari hanno lavorato congiuntamente per sopperire alle numerose richieste di soccorso.

Come riferito anche dal sindaco di Milano, Beppe Sala, l’evento è durato sei ore portando a un flusso d’acqua sulla città di 60/70 m³ al secondo, con una capacità di assorbimento delle tombinature milanesi di circa 40 m³ al secondo. Forti i disagi in città, specialmente nella mattinata, mentre i mezzi di superficie e la metropolitana gialla hanno continuato a subire ritardi e disservizi fino al tardo pomeriggio. Anche la circolazione sui treni è andata in tilt, specialmente per quanto riguarda la fermata di Garibaldi, inondata dall’acqua nel sottopassaggio.

Nel giro di 48 anni il Seveso è esondato 118 volte, le ultime più gravi risalgono al 2014 e al 2010. Come spiegato da Mattia De Amicis, professore di geologia ambientale, sul sito della Bicocca, il Seveso non esonda letteralmente, o quanto meno non all’interno della città. “A Milano, dove viene intubato, non esonda, ma rigurgita - spiega De Amicis -. Il Seveso entra nella rete fognaria e se la trova già satura per via delle abbondanti precipitazioni e dell’acqua piovana raccolta, non trova più spazio per scorrere e va in sovrappressione. A quel punto i tombini subiscono la sovrapressione riversando l’acqua nelle strade o nelle cantine dei quartieri limitrofi”.