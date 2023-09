Esonda il Seveso. Sottopasso di via Negrotto allagato

Una forte perturbazione ha colpito Milano nella notte del 15 settembre. La Protezione civile di Milano, in un alert, ha confermato che è in corso l'esondazione del Seveso in via Valfurva. In via Fabio Filzi, ricorda l'assessore alla Sicurezza comunale Marco Granelli, è crollato un albero sulla linea del tram. Atm fa sapere che il 9 è stato deviato in entrambe le direzioni da Repubblica M3 a via Galvani/Filzi. Così per il tram 10 da viale Monte Santo a via Filzi/Galvani. Si sta lavorando per ripristinare l'area.

Negrotto allagato

"Il sottopasso di via Negrotto è completamente allagato, con più di 2 metri di acqua - ha aggiunto Granelli -. È l'esito delle forti piogge nella zona ovest e nord ovest della città, con piu di 60 mm di acqua in tre ore. In attività le idrovore di MM e Protezione civile. Abbiamo iniziato i lavori proprio qualche settimana fa per fare la nuova vasca, circa un milione di euro del Comune di Milano per evitare in futuro queste situazioni".

L'esondazione del Seveso, tuttavia, è durata pochi minuti. L'allarme è già rientrato, mentre rimangono le altre criticità. Lambro monitorato. Continua a piovere a monte.