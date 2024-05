Milano sott'acqua: rientrano i livelli dei fiumi, ma è attesa ancora pioggia

Dopo quella che è stata definita la giornata più piovosa in 170 anni, il maltempo continua a imperversare su Milano, ma dà qualche ora di tregua. Nella serata di mercoledì e durante la notte il Seveso è rientrato dopo l'esondazione avvenuta intorno alle 17.20, tenuto a bada dalla vasca di laminazione di Bresso. Rientra anche il livello di allarme. Ancora allerta per il Lambro che già nella mattina di mercoledì aveva sfondato gli argini: il fiume è rientrato nel letto, ma i livelli sono ancora preoccupanti.

Naviglio Martesana

I danni più ingenti si stanno contando in queste ore nelle zone bagnate dal Naviglio Martesana, straripato nei pressi di Bellinzago Lombardo. Gli allagamenti sono stati causati anche dall'esondazione dei vari torrenti, tra cui il Trobbia e il Molgora. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse occasione nel corso della nottata, in particolare tra i comuni della Martesana, tra cui Gessate, Melzo e Gorgonzola. Grossi disagi anche nei comuni di Vignate, Masate e Pioltello, dove in alcuni casi si sono rese necessarie le evacuazioni di stabili come nel caso dell'asilo di Bellinzago allagato a causa delle forti piogge.

In quelle aree è stato adibito un posto di comando avanzato per la gestione degli interventi legati al maltempo, con l'ausilio di squadre di vigili del fuoco arrivate anche da altre regioni d'Italia, come il Piemonte. Per interventi meno urgenti la speranza è che i livelli idrici si abbassino nel corso della giornata.

Ponte Lambro

L'esondazione del Lambro a est di Milano ha lasciato il quartiere di Ponte Lambro senza corrente e sotto l'acqua. Il Comune ha deciso di allestire un campo d'emergenza con brandine all'interno di un Centro di aggregazione multifunzionale (Cam) per accogliere i residenti.

Le previsioni

"A Milano il tempo risulterà fortemente instabile anche giovedì, con transito di temporali soprattutto durante le ore centrali del giorno - spiegano gli esperti di 3B Meteo -. Nelle giornate successive parziale miglioramento, seppur con note instabili in agguato (acquazzoni e qualche temporale) ma in un contesto più stabile e con temperature in modesto rialzo, fino a 24-25°C". Ancora pioggia nella giornata di giovedì ma, si spera, con minore intensità rispetto a quanto accaduto mercoledì. Un temporale dovrebbe colpire Milano nel primo pomeriggio.