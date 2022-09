Militante di Forza Nuova perde una mano mentre manovra un ordigno

Un uomo di 34 anni, Daniel B., è rimasto gravemente ferito a causa di un'esplosione avvenuta questo pomeriggio in un box a Milano, in via Banfi 11, Gratosoglio. All'uomo è stata semiamputata la mano sinistra e ha lesioni gravi anche alle dita della mano destra dopo lo scoppio di un residuato bellico da lui collezionato (e non come riportato dai primi mezzi di soccorso arrivati sul posto una bombola di un camper).

È ricoverato al Niguarda in prognosi riservata. Dalla centrale operativa del 118 hanno confermato che le condizioni del ferito sono gravissime. Presentava ustioni al volto al torace e alla testa. È stato trasportato all'ospedale Niguarda.

L'uomo - noto per i suoi legami con l'estrema destra, Forza Nuova e 'Rete dei patrioti' - aveva diversi ordigni. Nello stesso box sono stati rinvenuti due metal detector e una collezione di numerosi residuati bellici, in gran parte risalenti alla prima guerra mondiale, molti dei quali inertizzati e catalogati per origine ed epoca di fabbricazione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio avrebbe tentato di aprire uno dei suoi residuati e durante l'operazione ha innescato l'esplosione. Ancora da chiarire se avesse intenzione di recuperare la polvere esplosiva all'interno per un particolare fine, oppure se volesse soltanto smontare l'ordigno.