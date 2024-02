Gli esplode un petardo in mano prima di Milan-Napoli, supporter partenopeo in ospedale

Prima l'esplosione, poi la corsa al pronto soccorso in ambulanza. Un tifoso del Napoli di 25 anni è rimasto ferito a causa di un petardo esplosogli in mano nei pressi dello stadio di San Siro nella serata di domenica 11 febbraio, poco prima del fischio di inizio del match tra Milan e Napoli (vinto 1-0 dai rossoneri).

Tutto successo poco prima dell’apertura dei varchi di accesso al Meazza quando circa 200 tifosi partenopei, prima di arrivare al parcheggio a loro riservato, sono scesi dai minivan in via Harar angolo via Federico Tesio e hanno dato vita a un corteo (sempre monitorato a vista dalle forze dell’ordine). Il 25enne è stato soccorso dal personale sanitario ed è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Da via Fatebenefratelli hanno fatto sapere che la partita si è svolta senza che si siano verificate “turbative di ordine pubblico nei pressi dell’impianto sportivo e nel corso dell’afflusso e del deflusso dei tifosi”. In occasione del match il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha predisposto un servizio di ordine pubblico che è entrato in funzione dalla mattinata. Le forze dell’ordine hanno partecipato alla bonifica dello stadio, vigilato sulla staffetta dei pullman delle squadre e la gestione della viabilità, la vigilanza delle stazioni ferroviarie e del casello autostradale di Melegnano.