Esplode un appartamento, panico in strada

Intorno alle 15 di sabato un'esplosione si è verificata in un appartamento a Casalmaggiore (Cremona), in via Camillo Benso Conte di Cavour, al primo piano. Il forte spostamento d'aria ha portato molti detriti in strada. Sul posto stanno intervenendo le squadre specializzate dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni risultano coinvolte 4 persone.

All'interno una famiglia di ghanesi. Due donne sono state portate via in eliambulanza con ferite ed escoriazioni. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Alcuni testimoni hanno sentito un'altra deflagrazione oltre a quella principale. Il fatto è avvenuto in un'ex scuola materna. Intervenuti anche agenti della polizia locale e i carabinieri per mettere in sicurezza la strada. Sul posto il sindaco Filippo Bongiovanni.

Non è ancora chiaro cosa possa aver portato allo scoppio, se una situazione accidentale o un atto deliberato. Oltre alle analisi strumentali, si indaga con testimonianze e filmati a circuito chiuso.