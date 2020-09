Milano, esplosione in piazzale Libia: palazzo dichiarato inagibile

E' stato dichiarato inagibile il palazzo di piazzale Libia 20, in zona Porta Romana, interessato sabato mattina da una violenta esplosione dovuta, forse, ad una fuga di gas, ma l'esatta dinamica verrà stabilita nel corso della giornata: sul posto anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. L'inagibilità è stata dichiarata dalla polizia giudiziaria dei vigili del fuoco dopo i necessari e attenti riscontri per esaminare le strutture dell'edificio, che ha nove piani, i cui primi tre sono stati particolarmente danneggiati. L'ingresso è squarciato e le finestre dei piani più bassi sono completamente distrutte.

Esplosione a Milano: otto feriti, uno grave

L'esplosione si è verificata alle 7.17 di mattina al primo piano dello stabile, dove si trovano un monolocale e uno studio medico. Otto i feriti, il più grave è proprio il trentenne di nazionalità ucraina che vive nel monolocale: si trova ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ha ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Gli altri feriti sono sei donne tra i 38 e i 54 anni e una ragazza di 15 anni che si è ferita ad una caviglia mentre scappava dal palazzo. Una donna e un uomo sono stati colpiti dai vetri infranti dalla potenza dello scoppio. I feriti sono ricoverati al Policlinico (due persone in codice giallo), al San Paolo (due persone in codice verde), al Fatebenefratelli (una persona in codice verde) e alla Mangiagalli (una persona in codice verde).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esplosione a Milano: gli abitanti del palazzo negli alberghi

Tutti gli abitanti del palazzo sono stati evacuati, così come si sono riversate in strada numerose persone che abitano negli edifici adiacenti. Il boato è stato avvertito anche in altri quartieri della città. Secondo quanto riportato, anche il palazzo al civico 22 avrebbe subìto alcuni danni. Gli abitanti saranno trasferiti in albergo se non potranno essere ospitati da parenti o amici. Sono state danneggiate anche otto automobili, un monopattino elettrico e nove motociclette parcheggiate davanti al palazzo.