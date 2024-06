Esplosione nella notte: fatti saltare due bancomat, banditi in fuga coi soldi

Il boato nel silenzio. Poi la fuga coi soldi e le fiamme per cancellare le tracce. Colpo nella notte tra domenica e lunedì all'ufficio postale al civico 4 di via Gamboloita, al Corvetto. Verso le 4, due uomini hanno piazzato dell'esplosivo sui due sportelli Atm e hanno fatto saltare la struttura, portando via poi i cassetti con il denaro contante.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i banditi si sono allontanati a bordo di una Alfa Romeo Giulia risultata rubata. La macchina è stata trovata bruciata più o meno 45 minuti dopo il raid - verso le 4.45 - in via Monluè, a poco meno di otto chilometri dalle Poste. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti, ora alla ricerca di eventuali tracce utili che possano aiutare gli investigatori e dare un nome e un volto ai rapinatori, che sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare.

Lunedì mattina fuori dall'ufficio postale erano ben evidenti i segni dello scoppio, con i "pannelli" dei bancomat divelti. Lo scorso 14 maggio un blitz identico era avvenuto alle Poste di via Benozzo Gozzoli, in zona Baggio. A causa dei danni, l'ufficio era rimasto chiuso.