Milano, esplosione in una casa di via Lodovico il Moro: donna ferita, evacuato tutto il palazzo

Esplosione mercoledì mattina in un condominio di via Lodovico il Moro a Milano. Lo scoppio, stando alle prime informazioni apprese, è avvenuto verso le 10 nella casa al terzo piano della scala A dell'edificio al civico 159.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Questura. La donna che si trovava nell'appartamento interessato dall'esplosione - la cui identità non è ancora nota - è stata portata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda: ha riportato ustioni ed escoriazioni e le sue condizioni sono giudicate serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il condominio, di tre piani, è stato evacuato completamente e le sei persone che erano all'interno sono state fatte uscire in strada. Stando ai primi accertamenti, lo scoppio sarebbe stato causato da un malfunzionamento dei fuochi del piano cottura della vittima: da lì si sarebbe originata una fuga di gas e poi il conseguente scoppio.