Operai al lavoro colpiti da un'esplosione: due ustionati

Una forte esplosione è avvenuta oggi, 12 gennaio, a Vignate, nell'hinterland est di Milano. Secondo quanto appreso sarebbero rimasti coinvolti tre operai di 35, 54 e 58 anni che stavano effettuando dei lavori sulla sede stradale di una ditta. L'esplosione ha causato un incendio per cui due dei tre coinvolti hanno riportato lievi ustioni.

Tutto è avvenuto intorno alle 11.20 in via Lombardia al civico 2, a pochi passi dalla Cassanese. Gli operai a lavoro si stavano occupando di uno scavo. I soccorsi sono stati avvertiti immediatamente. Sul posto due ambulanze e un'auto medica. A intervenire anche i vigili del fuoco della stazione di Milano Messina che hanno domato le fiamme e messo l'area in sicurezza.

I due operati rimasti feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, dove hanno ricevuto le cure mediche. Anche il terzo è stato portato al Niguarda, in codice verde, per i dovuti accertamenti. Non sono ancora chiari i motivi dell'esplosione.