I nomi dei poliziotti del Beccaria sui giornali: parte l'esposto al garante

Ci sarà un esposto al garante della privacy (e all'ordine dei giornalisti) per l'inchiesta sui poliziotti penitenziari del carcere minorile Beccaria di Milano arrestati per violenze commesse all'interno della struttura. Lo annuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), parlando di "inaccettabile gogna mediatica" per la pubblicazione dei nomi degli arrestati.

"Non capisco e non comprendo - ha sottolineato Capece - perché le tanto invocate esigenze di garanzia, tutela e riservatezza che spesso vengono richiamate per coloro i quali, in un procedimento penale, assumono la veste di indagati non debba valere anche per i poliziotti penitenziari indagati per presunte violenze nell'Istituto minorile di Milano". Per Capece, la pubblicazione dell'elenco degli arrestati "rischia di mettere in serio pericolo le persone coinvolte, che allo stato attuale sono soltanto indagate".

Secondo il Sappe, se anche una sola persona alla fine risultasse innocente, "tanto varrebbe a indurre il cronista a evitare di fare i nomi". Di qui l'esposto non solo al garante della privacy, ma anche ai vertici dell'ordine dei giornalisti.