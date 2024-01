Furto all'interno dell'Esselunga di Affori: arrestato un uomo

Tentava di rubare all’interno di un supermercato, ma è stato fermato dalla vigilanza. È accaduto ieri, 27 gennaio. L’uomo, 26 anni con precedenti, è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria.

Tutto è accaduto intorno alle 16. Il ladro si trovava all’interno dell’Esselunga di Affori in via Pellegrino Rossi. L’uomo avrebbe nascosto la merce all’interno del suo zaino per poi dirigersi verso l’uscita. Ma la vigilanza del punto di vendita lo ha bloccato.

Il 26enne ha provato a divincolarsi dalla presa, causando anche una colluttazione con gli addetti alla sicurezza dell’Esselunga che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in questura in attesa di udienza di convalida con rito direttissimo.