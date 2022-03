Cercano di fare la spesa gratis all'Esselunga: arrestati

Due furti identici a distanza di poche ore uno dall'altro. Entrambi terminati con lo stesso finale: le manette. Due uomini, un algerino di 42 anni e un marocchino di 28, entrambi con precedenti, sono stati arrestati nella giornata di domenica dopo aver cercato di rubare all'Esselunga.

Il primo è avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 marzo all'Esselunga di via Missglia dove gli agenti della questura hanno arrestato un algerino di 42 anni con l'accusa di furto aggravato. L'uomo si era introdotto all'interno del supermercato e, fingendosi cliente, si era diretto verso il reparto alcolici dove aveva nascosto una decina di bottiglie (circa 200 euro il loro valore) in uno zaino che aveva con sé. Una volta arrivato alle casse è stato bloccato dal vigilantes che ha poi chiesto l'intervento degli agenti di via Fatebenefratelli che lo hanno arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

Il secondo furto, invece, è avvenuto poco dopo le 18 nel supermercato di via Pitteri dove un marocchino di 28 anni ha riempito il carrello della spesa con circa 300 euro di generi alimentari e una volta arrivato alle casse ha cercato di passare senza pagare. L'uomo è stato fermato dagli addetti all vigilanza che successivamente hanno chiesto l'intervento della polizia. Anche per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato. In entrambi i casi la merce è stata recuperata e restituita al supermercato.