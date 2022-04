Cerca di fare la spesa gratis all'Esselunga: arrestata

Quando ha capito di aver attirato l'attenzione di un vigilantes è scappato lasciando da sola la sua complice. E per lei sono scattate le manette. Una donna italiana di 31 anni è stata arrestata dalla polizia dopo aver cercato di rubare circa 120 euro di alcolici all'Esselunga di via Carlo De Angeli a Milano nella mattinata di venerdì 8 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 11:30, come riferito dalla questura. I due erano entrati all'interno del supermercato e, fingendosi clienti, si erano diretti verso il reparto alcolici dove avevano nascosto 11 di bottiglie (circa 120 euro il loro valore) in un sacchetto.

Una volta arrivati alle casse hanno cercato di tirare dritto senza saldare il conto ma sono stati bloccati dai vigilantes. Lui è riuscito a divincolarsi mentre lei è stata braccata fino all'arrivo degli agenti di via Fatebenefratelli. Addosso alla 31enne è stata trovata anche una carta di credito non sua; è stata arrestata con l'accusa di tentato furto aggravato e indagata per il possesso della carta di credito.