Perché Esselunga sta richiamando confezioni i Parmigiano Reggiano

Esselunga sta ritirando diverse confezioni di Parmigiano Reggiano dai suoi supermercati perché a causa di un errore di etichettatura alcune confezioni potrebbero contenere Grana Padano. Il fatto è stato reso noto dalla catena di supermercati attraverso una nota.

Il lotto interessato è il P1843 e il prodotto è venduto in porzione sottovuoto da 800-900 g circa, con Termine minimo di conversazione 01-04-2023. Il Parmigiano Reggiano richiamato è stato prodotto dall’azienda Trentin Spa, nello stabilimento di via Vittorio Foa 1 a Pegognaga, in provincia di Mantova (marchio di identificazione IT M2016 CE).

Dietro al richiamo non c'è solo uno scambio di prodotto: il Grana Padano ha come ingrediente il lisozima, un conservante derivante dall'uovo (allergene) che potrebbe provocare una reazione allergica. Il consumo del prodotto non comporta rischi per le persone che non sono allergiche alle uova.

"Si precisa - si legge nella nota della catena di supermercati - che il Parmigiano Reggiano e? facilmente distinguibile dal Grana Padano per i marchi del consorzio nello scalzo e per il film utilizzato per confezionare i prodotti in quanto quello per il Parmigiano Reggiano ha i due loghi del consorzio, il film del Grana Padano e? completamente neutro senza loghi".