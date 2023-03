"Dov'è il latte per neonati?": la scusa dei ladri all'Esselunga

"Mi aiuta a cercare il latte per i neonati?". Con questa scusa ha attirato una donna mentre il suo complice le rubava lo zaino dal carrello. Il furto nella serata di venerdì 3 marzo all'Esselunga di viale Suzzani, dove i due malviventi sono stati scoperti e arrestati.

A finire nei guai una ragazza e un ragazzo, entrambi 27enni, cubani e con precedenti. I due hanno preso di mira una signora di 63 anni che stava facendo la spesa con il marito. La giovane le ha chiesto aiuto per trovare il latte per neonati. Ma era solo un pretesto per farla allontanare dal carrello dando modo al complice di prendere il suo zaino e poi scappare.

La vittima quando è tornata si è accorta di aver subito un furto e ha allertato la sicurezza, che è riuscita a fermare la coppia. Sul posto nel frattempo è arrivata la polizia che ha arrestato i due 27enne per tentato furto aggravato in concorso.