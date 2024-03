Cerca di rivendergli il telefono rubato a scuola al figlio: arrestato dalla Locale

Un furto con tentativo di estorsione ai danni di un ragazzino. Ma a rispondere alla richiesta di denaro sono stati gli agenti della polizia locale che hanno, così, arrestato in flagranza di reato un uomo d'origine egiziana. A chiedere aiuto è stata una donna che si è avvicinata a una pattuglia di vigili in via Candiani, tra Bovisa e Dergano. La signora, cittadina milanese, ha raccontato agli agenti che poco prima avevano rubato al figlio di ritorno da scuola il suo cellulare.

La donna ha, poi, spiegato che aveva provato a contattare il numero di telefono e al cellulare aveva risposto un uomo dal forte accento straniero. Il ladro aveva chiesto alla donna 300 euro per poter evere indietro il cellulare. La signora, infatti, si stava proprio recando all'appuntamento per pagare il pegno quando si è imbattuta nei vigili e ha chiesto loro aiuto.

Gli agenti della polizia locale hanno ricontattato il malvivente e, con un pretesto, hanno riorganizzato l'incontro. Sul luogo concordato uno dei vigili si è finto il marito della vittima, ha chiesto di vedere il cellulare e ha tirato fuori il denaro. Ma a quel punto gli altri agenti sono usciti allo scoperto riuscendo ad arrestate l'egiziano in flagranza per tentata estorsione, indagato anche per ricettazione.