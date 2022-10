L'estorsione a una donna per una borsa Guess

Il furto, poi la richiesta dei soldi. Due uomini - un 28enne cittadino marocchino e un 26enne algerino - sono stati arrestati all'alba di sabato a Milano con l'accusa di tentata estorsione in concorso dopo aver chiesto dei soldi a una donna per restituirle una borsa che loro stessi le avevano rubato.

Il blitz dei due è andato in sceva verso le 6.30 al terminal dei bus di Lampugnano. Uno dei due si è avvicinato alla vittima - una 30enne albanese che stava aspettando il pullman - e le ha portato via una borsa Guess. Pochi attimi dopo, quando lei aveva già allertato il 112, il secondo uomo le si è affiancato e le ha detto di conoscere il ladro e di poter recuperare il bottino in cambio di 100 euro.

La ragazza, sapendo che da lì a poco sarebbe arrivata la polizia, ha finto di accettare e ha preso tempo. Quando gli agenti sono intervenuti, i due stavano intascando i soldi dell'estorsione. Per loro sono così scattate le manette.