"Rivuoi il tuo smartphone rubato? Dacci i soldi": arrestati

L'hanno chiamata dal suo telefono rubato e le hanno detto che se avesse voluto riaverlo avrebbe dovuto pagare. Per questo una coppia di romeni, 19 e 20 anni, è stata arrestata per estorsione. L'episodio nei giorni scorsi in via Segneri, zona Giambellino.

La vittima dei fatti, una 31enne, era andata a denunciare il furto dello smartphone, avvenuto alcuni giorni prima, nella mattinata, spiegando agli agenti anche come poco prima avesse ricevuto una chiamata da una donna che le offriva di restituirle il cellulare in cambio di 110 euro.

D'accordo con la polizia, la 31enne ha organizzato l'appuntamento con la persona che l'aveva contattata, in via Segneri. Dopo aver assistito alla scambio di denaro e telefonino tra la donna e i due stranieri, gli agenti hanno bloccato e arrestato questi ultimi. Soldi e smartphone sono stati restituiti alla proprietaria.