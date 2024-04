"Mamma deve operarsi": uomo (con bugie e minacce) ruba 40mila euro alla fidanzata

Prima le ha fatto credere che quei soldi gli servivano per la sua famiglia. Poi, quando lei ha scoperto l'inganno, ha iniziato a minacciarla per costringerla a pagare ancora. Un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, con un vecchio precedente per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di estorsione nei confronti della sua fidanzata, una 39enne moldava.

A bloccarlo sono stati gli agenti della IV sezione dell'Upg, che sabato sera hanno seguito la donna a un appuntamento con il suo aguzzino, facendo scattare le manette. Qualche giorno prima, infatti, la vittima era andata in questura e aveva trovato il coraggio di denunciare il suo ormai ex fidanzato, con cui aveva iniziato una relazione nell'estate del 2022. Praticamente da subito, lui le aveva detto che aveva bisogno di soldi per mantenere la famiglia in Sicilia e le aveva chiesto 10mila euro per una presunta operazione - in realtà inesistente - che avrebbe dovuto affrontare sua madre.

A gennaio dell'anno successivo, lei - che ormai gli aveva dato 30mila euro - aveva scoperto il castello di bugie e aveva deciso di interrompere la relazione. Da quel momento, però, lui aveva iniziato a ricattarla dicendo che avrebbe detto tutto ai suoi due figli e al suo ex compagno, a cui lei ha anche chiesto del denaro da dare poi al 35enne. Il 17 aprile l'ultima estorsione: 3.800 euro da dargli subito. A quel punto lei si è rivolta alla polizia, con gli agenti che l'hanno accompagnata all'appuntamento con l'estorsore, fuori dall'abitazione della vittima, a Cormano.

Appena lui è salito nella Panda della donna - che aveva anche venduto la macchina per avere denaro da dargli -, i poliziotti sono intervenuti e lo hanno arrestato, trovandolo con in mano 200 euro che aveva appena preso. Dopo la direttissima, per l'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.