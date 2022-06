Sventata estorsione a imprenditore per 2 milioni. Indagini dall'arresto del capo ultras Boiocchi

Hanno tentato di estorcere due milioni di euro ad un imprenditore milanese, reclamandolo come un compenso per avere favorito l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Ora tre uomini sono stati arrestati per questo. L'indagine ha preso avvio a partire dall'arresto, nel mese di marzo del 2021, del capo storico della curva nord dell'Inter, Vittorio Boiocchi, e dell'amico Paolo Cambedda, sorpresi in giro per Milano, a bordo di un'auto risultata rubata, con un'arma clandestina e pettorine contraffatte della polizia.

Da quell'intervento, gli investigatori della squadra mobile di Milano, diretta da Marco Calì, hanno accertato l'esistenza del piano criminale. Coinvolti tre uomini di 42, 48 e 63 anni. A casa del 42enne, mentre la perquisivano, i poliziotti hanno trovato un'arma da fuoco automatica con la matricola abrasa e relativo munizionamento, ragion per cui l'uomo è stato arrestato anche per detenzione illegale di arma.

Il piano dei tre sarebbe stato quello di effettuare un sequestro lampo per costringere l'imprenditore a pagare il riscatto. Da quello che si apprende, Boiocchi e Cambedda sono indagati mentre il 42enne arrestato è Ivan Turola, coinvolto in passato in un giro di gare truccate e mazzette nella sanità siciliana. In seguito a quell'inchiesta aveva deciso di patteggiare una pena.