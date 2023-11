Evase dall'ospedale, agente in coma per inseguirlo: era fuggito in Svizzera, estradato

È stato rintracciato in Svizzera ed estradato in Italia Nazim Mordjaneera, l'uomo di 32 anni, di origini palestinesi, fuggito dall'ospedale San Paolo di Milano, dove si trovava ricoverato da detenuto a settembre, in seguito al furto di un Rolex Daytona da 60mila euro nel capoluogo lombardo.

All'inizio di agosto l'uomo aveva rubato il prezioso orologio a un giovane in pieno centro, in via Santa Maria Fulcorina, insieme a un complice, per poi scappare in monopattino. Qualche giorno dopo era stato rintracciato dagli agenti della squadra mobile di Milano in zona Lambrate: aveva al polso l'orologio rubato. Fondamentale la 'soffiata' di una donna sentita dai poliziotti intervenuti per una lite in un hotel di Sesto San Giovanni, che aveva rivelato il nome del complice del palestinese.

Nel mese di settembre, mentre si trovava ristretto a San Vittore, Nazim Mordjaneera è stato ricoverato al San Paolo in seguito a una lite violenta all'interno del penitenziario. In piena notte ha deciso di scappare dall'ospedale gettandosi dalla finestra della sua stanza, situata al secondo piano. L'agente di custodia, Carmine De Rosa, preso alla sprovvista, si è lanciato all'inseguimento gettandosi dalla stessa finestra, ma è caduto e ha battuto la testa. A quel punto si è recato a piedi al pronto soccorso dello stesso San Paolo, dove però ha avuto un malore: i medici lo hanno trasportato al San Carlo dove, inizialmente in gravissime condizioni, si è lentamente ripreso, uscendo a ottobre dalla terapia intensiva.

Nel frattempo, sempre a ottobre, il fuggitivo è stato rintracciato e catturato in Svizzera, e il 2 novembre è stato estradato alla frontiera di Como Ponte Chiasso.