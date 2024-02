Caso Ilaria Salis, rinviata decisione sull'estradizione di Gabriele Marchesi

Rinviata la decisione sull'estradizione in Ungheria di Gabriele Marchesi, accusato di avere partecipato all'aggressione di due militanti neonazisti a Budapest il 10 febbraio 2023 insieme a Ilaria Salis. La Corte d'Appello di Milano, il 13 febbraio, ha deciso di "sospendere" la procedura di consegna all'Ungheria del giovane milanese di 23 anni, che dunque resta ai domiciliari in Italia. I giudici chiederanno ulteriori informazioni all'Ungheria su misure cautelari alternative e hanno rinviato il procedimento al 18 maggio.

I legali del giovane e il sostituto procuratore generale Giulio Benedetti si erano opposti alla consegna di Marchesi alle autorità ungheresi. Il sostituto pg aveva sostenuto, durante l'udienza, aveva sostenuto che le rassicurazioni provenienti dalle autorità ungheresi a riguardo delle condizioni igieniche e sanitarie delle celle non sarebbero sufficienti a ritenere che non saranno violati i diritti fondamentali della persona, mentre la giurisprudenza sul mandato d'arresto europeo prevede specifiche informazioni sulla futura detenzione della persona da estradare.

Gli avvocati di Marchesi avevano citato i report sulla situazione carceraria in Ungheria, alcuni precedenti sul mandato d'arresto europeo, ma anche le immagini di Ilaria Salis in catene e al guinzaglio in aula di Tribunale e le lettere della donna. Fuori dal Tribunale, da metà mattina, si è svolta una manifestazione in solidarietà a Marchesi.