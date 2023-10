L'estrema destra al cimitero Maggiore per il giorno dei morti: "Nuovo oltraggio alla città"

La "parata nera" al Maggiore. L'ennesima. Mercoledì 1 novembre l'estrema destra meneghina si ritroverà al cimitero milanese per commemorare i defunti della repubblica di Salò. L'appuntamento è stato lanciato dal gruppo Memento, che sul proprio sito si presenta come una "associazione non lucrativa di utilità sociale i cui di volontari sono impegnati nella tutela, promozione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio monumentale, storico e ideale rappresentato dai sacrari, dai cimiteri militari, dai monumenti e dai musei che raccolgono i corpi, i cimeli, i ricordi e i simboli di quanti combatterono per l’Onore dell’Italia".

Memento è comunque storicamente legata a Lealtà azione, che più volte in passato - soprattutto nel giorno della Liberazione - ha improvvisato "sfilate" al cimitero, con tanto di bandiere, tricolori e attivisti inquadrati. "Cerimonia in memoria dei caduti della Repubblica sociale italiana", si legge nella locandina pubblicata per lanciare l'evento, che si svolgerà "senza inquadramento e corteo".

"Il 1 novembre ancora una volta, come denunciato da anni, appariranno al cimitero Maggiore labari e bandiere della Repubblica sociale per commemorare i fascisti e i torturatori sepolti al campo X. Per essere più espliciti gli organizzatori hanno utilizzato un logo tristemente noto, quelle del pugnale e della corona d'alloro di Gladio. Assisteremo al triste spettacolo di vecchi nostalgici e giovani neofascisti e neonazisti che nei loro discorsi sul suolo pubblico faranno apologia del fascismo. Pubblico suolo comunale. Dobbiamo aggiungere altro?", le parole di Memoria antifascista.



"Mercoledì 1 novembre, a pochi giorni dalla cerimonia istituzionale svoltasi al Campo della Gloria, alla presenza di numerose scuole milanesi, a ricordo dei combattenti per la libertà, è stata preannunciato al campo 10 del Cimitero Maggiore l'ennesimo raduno neofascista da Memento, associazione legata a Lealtà e Azione, in memoria dei caduti della Repubblica di Salò. Chiediamo al sindaco, al questore e al Prefetto di fare il possibile per evitare che Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, venga nuovamente oltraggiata da manifestazioni di aperta apologia del fascismo", ha commentato Roberto Cenati, presidente dell'Anpi di Milano. "È doveroso ricordare che al campo dieci del cimitero Maggiore sono tumulati non soltanto semplici aderenti alla repubblica di Salò, ma gerarchi fascisti come Alessandro Pavolini, comandante delle Brigate nere, Francesco Colombo, capo della legione autonoma Ettore Muti, che operò nella caserma di via Rovello Armando Tela, uno dei luogotenenti della famigerata banda Koch che aveva sede a Villa Triste. Abbiamo più volte ricordato che la morte rende tutti uguali, ma che in vita i combattenti per la libertà hanno lottato contro l'oppressione nazifascista, mentre i repubblichini hanno collaborato con i nazisti nella denuncia, nella cattura, nella fucilazione di partigiani, oppositori politici, ebrei, lavoratori protagonisti del grande sciopero generale del marzo 1944. La pietas verso i defunti - ha concluso - non può cancellare la storia".