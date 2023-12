È morto Eugenio Riccomini, storico dell'arte e professore della Statale

Si è spento a 87 anni, nella notte di Natale, Eugenio Riccomini, storico dell’arte e professore dell’università statale di Milano. Bolognese, anche se nato a Nuoro, Riccomini è stato anche assessore alla cultura e due volte vicesindaco del capoluogo emiliano. L’addio al professore si terrà il 29 dicembre dalle 8.30 alle 9.30 al Pantheon della Certosa e dalle 10 alle 16.30 allo Stabat Mater dell’Archiginnasio dove lo ricorderanno il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’ex sindaco Walter Vitali.

Eugenio Riccomini si è laureato in lettere moderne all’Alma Mater di Bologna. Nel 1967 ha lavorato alla soprintendenza alle gallerie di Bologna. Tra il 1995 e il 2001 è stato anche direttore dei musei civici d’arte antica di Bologna curando le mostre a New York e Los Angeles.

I messaggi d'addio

Il cordoglio del sindaco Lepore è arrivato subito. Il primo cittadino ha scritto di Riccomini su Facebook: “Un gigante che amava Bologna, che come la fontana del Giambologna ci ha educato ad amare la bellezza della nostra città. Ha servito con onore il comune e le istituzioni del nostro paese. Lo ricorderemo con affetto e grande riconoscenza”.

Anche lo scrittore Mario Calabresi ha dedicato un post al professore scomparso: “Nessuno dei suoi studenti ha potuto dimenticarlo: le sue lezioni occupavano la più grande delle aule dell’università, Riccomini era una vera e propria star e per trovare un posto alle sue lezioni bisognava arrivare un’ora prima”. Poi il ricordo personale: “Due anni fa, dopo una visita al Louvre, mi sono procurato il suo numero di cellulare e dopo trent’anni l’ho chiamato per dirgli grazie. Grazie perché ha lasciato un segno indelebile. Non era stupito e la voce era brillante e intrigante come trent’anni prima. Gli ho detto che le sue lezioni hanno cambiato il mio modo di vedere l’arte, mi ha risposto che era esattamente quello che si prefiggeva nei suoi corsi”.