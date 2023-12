Spruzzano lo spray al peperoncino al Decathlon: scatta l'evacuazione

Il Decathlon di Cinisello Balsamo è stato evacuato nella serata di sabato 23 dicembre a causa di una sostanza urticante presente nell'aria (probabilmente spray al peperoncino).

L'allarme è scattato intorno alle 19.30 quando alcune persone presenti nel grande magazzino di viale Brianza hanno iniziato a manifestare bruciori alla gola e tosse. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori del 118 con diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Undici persone sono uscite dalla struttura e sono state valutate dal 118. Tutte hanno rifiutato di essere trasportate al pronto soccorso.

Per chiarire quanto successo ed individuare il responsabile gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del negozio.

Nei giorni scorsi, sempre a Cinisello Balsamo, era stato evacuato un McDonald's perché un ragazzino di 13 anni ha nebulizzato nell'aria una bomboletta di spray al peperoncino. Nei suoi confronti non è scattata nessuna denuncia (in quanto non imputabile), ma il giovane è stato riaffiorato ai genitori e il caso è stato segnalato al tribunale dei minorenni.