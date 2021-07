Due bombe da 500 libbre da far brillare: maxi evacuazione e vie chiuse

Condomini da "svuotare". Strade off limits. Negozi chiusi. Segrate si prepara al suo, secondo, "bomb day", dopo che già lo scorso 2 maggio la città si era fermata per le operazioni di brillamento di una bomba della II guerra mondiale.

Sabato 10 luglio si replica. "Verranno rimossi, dalle 7 e fino al termine delle operazioni, i due ordigni bellici rinvenuti presso lo scalo merci ferroviario Milano-Smistamento di via Rivoltana 50/A", ha fatto sapere il comune in una nota, spiegando che si tratta di bombe inglesi dal peso di 500 libbre ciascuna.

"Condurranno le operazioni gli artificieri del Decimo Reggimento Genio Guastatori di Cremona che agiranno in due fasi: la prima di despolettamento nel corso della giornata direttamente sul luogo di ritrovamento, la seconda, notturna, quando i due ordigni ormai innocui e privi di innesco verranno trasportati nel terreno di via Gaber per il brillamento".

I palazzi evacuati

Per permettere che le operazioni di disinnesco si svolgano in sicurezza è stata creata una zona rossa di 447 metri. Dalle 7 verranno fatti evacuare obbligatoriamente i residenti delle vie:

Dante - Tutti i numeri civici

Rivoltana - Civici dal 19 al 92

Circonvallazione idroscalo - Civici 29, 31, 33, 35, 37

Nelle strade saranno sospese tutte le attività commerciali.

"Prima di lasciare libere le abitazioni - ha sottolineato il comune - si dovrà":

chiudere le valvole del gas e il rubinetto principale dell’acqua

lasciare le finestre aperte con le tapparelle abbassate o le persiane chiuse

Le vie chiuse dalle 9

"La zona interessata dalle operazioni di disinnesco verrà chiusa al traffico veicolare e pedonale. Saranno sospese tutte le attività commerciali" a partire dalle 9.

Blocco accessi stradali, pedonali e ciclabili elencati:

Via Rivoltana (SP14) dal rondò di San Felice (via Morandi/San Bovio)

(è ammessa la circolazione alla Frazione Tregarezzo- sino all’ultimo edificio, con entrata e uscita dall’unica strada - controsenso- in rotonda presidiata dalla polizia locale)

Rondò di via Rivoltana via Novegro con blocco della circolazione sia veicolare che pedonale

Rondò SP15 bis con deviazione obbligatoria su via Jannacci

Il piano per la fase di brillamento

"Durante le operazioni di trasporto degli ordigni fino alla zona di brillamento saranno bloccati gli accessi elencati:

Svincolo e strada lungo SP14 bis direzione Peschiera Borromeo

Via San Bovio rondò IBM in direzione Peschiera Borromeo

SP14 bis da Peschiera Borromeo in direzione Segrate

Via Gaber

Via Trieste di Peschiera Borromeo in direzione Segrate"

Per i cittadini evacuati sarà allestita un’area accoglienza nella scuola di Novegro, con servizio di trasporto gratuito in caso di necessità. Sono previste anche delle aree all’interno del parco Idroscalo presso le quali saranno predisposti dei gazebo.

Il centro vaccinale di Novegro - ha specificato il comune - resterà aperto ma sarà raggiungibile da Milano.