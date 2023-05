Evade dai domiciliari, poi torna e aggredisce i carabinieri (chiudendoli fuori)

È uscito di casa nonostante fosse ai domiciliari. Poi, non contento, ha aggredito i carabinieri. Un uomo di 23 anni, italiano, è stato arrestato lunedì sera a San Vittore Olona con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I guai per lui sono cominciati quando i militari si sono presentati alla sua porta per verificare se fosse in casa, come prevede il regime di detenzione domiciliare a cui è sottoposto. Proprio mentre gli uomini dell'Arma erano lì, il 23enne è tornato, ha colpito con una gomitata uno dei carabinieri e si è poi barricato nell'abitazione.

Dopo una lunga "trattativa", il giovane ha aperto la porta ma si è nuovamente scagliato contro i militari, che alla fine sono riusciti a bloccarlo. Dopo averlo perquisito, i carabinieri hanno trovato addosso all'evaso 12 grammi di marijuana, che probabilmente aveva appena acquistato.