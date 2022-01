Evade per andare a bere: torna (ubriaco) e trova la polizia a casa

Quando si è trovato i poliziotti davanti, non ha inventato scuse. Non ha cercato di difendersi né di giustificarsi, anche perché pare che le sue condizioni "parlassero" abbastanza chiaro. Un uomo di 50 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì a Milano con l'accusa di evasione dopo essere uscito di casa per andare a bere, nonostante fosse ai domiciliari.

A fermare il 50enne sono stati gli agenti del commissariato Bonola, che erano andati a bussare alla sua porta - in zona Uruguay - proprio per verificare che si trovasse nell'appartamento. L'abitazione è invece risultata vuota e così i poliziotti hanno deciso di aspettare qualche minuto l'arrivo dell'uomo, che sta scontando una condanna per reati contro il patrimonio.

Poco dopo in effetti l'attesa ha dato i suoi frutti e il 50enne è tornato a casa. Alle richieste di spiegazioni degli agenti, l'uomo ha ammesso di essere andato al bar a bere, senza particolari problemi. La giustificazione, per quanto "sincera", non è comunque bastata a evitargli le manette. E per lui oltre al danno la beffa, perché è stato anche multato per ubriachezza molesta.