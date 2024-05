Evade dai domiciliari per vendere biglietti usati in Stazione Centrale: arrestato

Aveva in mano una mazzetta di biglietti della metro usati e li stava vendendo nel mezzanino della Stazione Centrale di Milano. E per lui sono scattate le manette per evasione dagli arresti domiciliari. È successo nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio, nei guai un italiano di 45 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 15.30 quando la polmetro si è avvicinata all’uomo chiedendogli i documenti e durante gli accertamenti al terminale è emerso che era evaso dagli arresti domiciliari. Il 45enne ha cercato di difendersi dicendo “Anziché arrestare i mafiosi ve la prendete con me”. Tutto inutile per lui, che già nei giorni scorsi era evaso dai domiciliari, sono scattate le manette.