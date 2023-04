La storia dell'uomo che vuole finire per forza in carcere (senza riuscirci)

Un solo obiettivo, per ora non raggiunto: finire in carcere. Un uomo di 23 anni, un giovane italiano, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Cassano d'Adda, nel Milanese, dopo che lui stesso ha telefonato ai militari avvisandoli che stava per evadere dai domiciliari perché deciso ad andare in cella.

Il 23enne, stando a quanto riferito dall'Arma, poco prima dell'1.30 ha contattato la tenenza di Cassano e ha spiegato di essere pronto a forzare il braccialetto elettronico e fuggire. Cosa che effettivamente ha fatto, tanto che i militari lo hanno rintracciato poco distante e lo hanno arrestato con l'accusa di evasione.

Ma quello della notte scorsa non è il primo incrocio tra il ragazzo e gli uomini in divisa. Il 26 marzo scorso, esattamente un mese fa, era stato proprio lui a presentarsi in caserma consegnando 4 grammi di cocaina e una pistola calibro 7*65, motivo per cui era stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma comune da sparo e poi posto ai domiciliari a casa con la mamma. Quello stesso giorno, il 23enne aveva fatto una promessa ai carabinieri, assicurando che avrebbe continuato a delinquere fin quando non sarebbe finito in carcere.

Ed effettivamente così è stato. Perché tre giorni dopo, proprio mentre si trovava ai domiciliari, il giovane era uscito di casa e aveva spaccato una Mercedes parcheggiata in strada, "guadagnandosi" l'arresto per evasione e una denuncia per danneggiamento. Dopo quel blitz era stato messo di nuovo ai domiciliari, ma con il braccialetto. Lo stesso che nella notte ha rotto per poi scappare. Ma anche questa volta, dopo il processo per direttissima, non è riuscito a coronare il suo "sogno". Il giudice ha infatti convalidato l'arresto effettuato dai carabinieri e ha sottoposto il 23enne agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Di nuovo.