Scappa dai domiciliari, poi chiama la polizia: "Volevo prendere aria"

Per sua stessa ammissione voleva assaporare un po' di libertà. Almeno per qualche ora. Un ragazzo di 22 anni, un giovane italiano con precedenti, è stato arrestato martedì a Milano con l'accusa di evasione dopo essere scappato dai domiciliari.

Ad allertare la polizia, all'alba, è stato lui stesso, pur consapevole che sarebbe finito in manette. Verso le 6, infatti, il 22enne ha telefonato al 112 e ha candidamente ammesso di trovarsi in via Mazzali, in zona Casoretto, e di essersi allontanato da una comunità di Lecco in cui stava scontando i domiciliari per una condanna per reati contro il patrimonio.

Gli agenti lo hanno quindi raggiunto e hanno verificato che effettivamente lunedì la struttura aveva avvisato le forze dell'ordine che due degli ospiti si erano allontanati: uno dei due era proprio il giovane. Parlando con i poliziotti, il ragazzo ha spiegato che voleva semplicemente prendere aria, ma chiaramente non è servito a evitargli l'arresto.