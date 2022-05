È ai domiciliari, trovato in giro mentre spinge un motorino rubato

Doveva essere a casa. Almeno sulla carta. Un ragazzo di 18 anni, un giovane tunisino irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso in giro nonostante dovesse trovarsi ai domiciliari.

A fermarlo sono stati gli agenti delle volanti, che verso le 14 sono intervenuti in via Gonin dopo che un passante aveva segnalato il furto di un motorino. Al loro arrivo, i poliziotti hanno sorpeso il 18enne e il complice - un italiano di 25 anni -, mentre spingevano a mano uno scooter, chiaramente non loro. Il 25enne è stato subito bloccato, mentre il ragazzo ha prima tentato la fuga e ha poi aggredito i poliziotti nel tentativo di scappare.

Una volta bloccato il ladro, gli agenti hanno accertato che era stato condannato ai domiciliari dopo una rapina. Per lui sono quindi scattate le manette, mentre l'amico è stato indagato a piede libero per il reato di ricettazione.