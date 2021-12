Litiga con la compagna, si strappa il braccialetto elettronico ed evade: "Sono stanco"

Era stanco di stare in quella casa ed, evidentemente, era stanco di quei litigi. Tanto da essere disposto a finire di nuovo in manette. Un uomo di 49 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato domenica mattina dalla polizia per evasione dopo essere uscito dalla propria abitazione in zona Lambrate nonostante fosse ai domiciliari.

Ad allertare la polizia è stato lui stesso dopo essere sceso in strada e aver chiesto a un passante di telefonare al 112. Al cellulare, il 49enne - che era ai domiciliari per reati contro il patrimonio - ha confessato agli agenti di essere evaso e dalla centrale operativa gli hanno chiesto di tornare in casa.

Lì i poliziotti lo hanno poi raggiunto e lui ha spiegato di aver litigato per l'ennesima volta con la compagna e di essere a quel punto uscito dopo aver rotto il braccialetto elettronico perché "sono stanco di essere segregato". Gli agenti non hanno potuto far altro che arrestarlo con l'accusa di evasione.