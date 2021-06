L'uomo ai domiciliari per spaccio che evade per spacciare

Ci è ricascato. Ed è finito di nuovo in manette. Un uomo di 52 anni, un cittadino peruviano pregiudicato, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con le accuse di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con la droga in strada, nonostante per legge dovesse essere in casa sua.

Per il 52enne i problemi sono iniziati verso le 18, quando in via Giovanni Pierluigi da Palestrina - a due passi dalla Centrale - ha incrociato un'auto del Radiomobile. Alla vista dei militari, il pusher ha gettato un involucro di cellophane a terra, ma il gesto non è sfuggito ai carabinieri, che l'hanno recuperato scoprendo che all'interno c'erano nove dosi di cocaina.

A quel punto, i militari hanno raggiunto l'uomo e lo hanno fermato, accertando che da novembre 2020 era agli arresti domiciliari per una precedente condanna, proprio per droga. Per lui sono quindi scattate nuovamente le manette.