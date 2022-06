Spacca il braccialetto elettronico ed evade per dare la caccia all'ex

Ha tagliato il braccialetto elettronico ed è evaso (dopo aver telefonato ai carabinieri). Da Palermo è salito al nord con l'obiettivo di incontrare suo figlio e la moglie che due anni fa lo aveva denunciato per maltrattamenti. Nel mezzo un'aggressione a un'automobilista di 66 anni, a Veduggio con Colzano (Monza), terminata con lui che la scaraventa fuori dalla Panda e scappa con l'auto. Infine, nella giornata di mercoledì 1° giugno, le manette. Dopo una caccia all'uomo durata 8 giorni i militari della compagnia di Pioltello e del nucleo investigativo di Milano hanno arrestato Vincenzo S., il 44enne pluripregiudicato. Per lui l'accusa è di rapina ed evasione.

Tutto è iniziato il 23 maggio quando i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno ricevuto una telefonata del 44enne che li informava di essere evaso per andare alla ricerca della moglie. Vincenzo S., infatti, era ai domiciliari nella sua casa di Palermo con la sorveglianza del braccialetto elettronico, misura emessa dal tribunale dopo la denuncia per maltrattamenti nei confronti della moglie 47enne. Era stata lei a denunciarlo, nel 2020, quando la coppia viveva a Fidenza (Parma) insieme ad altri due figli della moglie avuti da una precedente relazione.

Il 44enne è partito alla volta del nord alla ricerca dell'ex compagna, di cui tuttavia non conosceva l'indirizzo. Il giorno dopo essere evaso, il 24 maggio, si è presentato a Fidenza dove ha trovato l'attuale fidanzato della donna che, capendo cosa stesse succedendo, ha avvertito i carabinieri. Non solo, la donna ha presentato una nuova denuncia che ha innescato una serie di attività tecniche dei carabinieri per rintracciarlo.

L'uomo è riapparso sui "radar" delle forze dell'ordine il 31 maggio a Veduggio con Colzano dove ha ha aggredito una 66enne a bordo di una Fiat Panda: l'ha scaraventata giù dall'auto (nella circostanza le avrebbe anche chiuso una mano nella portiera) per poi scappare. La sua fuga è terminata qualche ora dopo, nella giornata del 1° giugno i carabinieri lo hanno rintracciato a Fidenza dove lo hanno arrestato. I militari dell'Arma temevano che l'uomo potesse aggredire l'ex compagna, per questo la donna - dopo la denuncia - era stata accompagnata insieme al figlio in una comunità protetta.

Il passato criminale del 44enne

Vincenzo S. era stato arrestato per l'omicidio di Aurora Labruzzo, fatto avvenuto a Palermo nel luglio del 1998. Labruzzo, nel dettaglio, era stata raggiunta da 64 fendenti durante un tentativo di rapina. Nel 2002 i giudici lo avevano condannato all'ergastolo.