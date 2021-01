Evade, ma incrocia i carabinieri in strada: 73enne arrestato (e rimesso ai domiciliari)

Domiciliari "andata e ritorno". Un uomo di 73 anni, un cittadino italiano con precedenti alle spalle, è stato arrestato lunedì a Rho con l'accusa di evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.

Il 73enne infatti era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'accusa di " associazione a delinquere finalizzata alla falsa fatturazione ed evasione d'imposte" e per questo non poteva uscire dal suo appartamento. In mattinata, durante un normale giro di perlustrazione del territorio, i militari hanno però scoperto che l'uomo stava facendo rientro in casa proprio in quel momento dopo essersi allontanato senza autorizzazione né un giustificato motivo.

A quel punto è scattato immediatamente il controllo e il 73enne è stato dichiarato in arresto. In attesa di essere processato con il rito direttissimo, l'uomo è stato nuovamente messo agli arresti domiciliari.