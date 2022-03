Evade per andare a bere una birra al bar

Non ha accampato scuse quando si è trovato i poliziotti davanti a casa, anzi: ha ammesso candidamente di essere uscito per andare al bar. E per lui sono scattate le manette. Un italiano di 29 anni è stato arrestato nella serata di martedì 1° marzo a Milano con l'accusa di evasione dopo essere uscito di casa per andare a bere a bere una birra al bar.

A fermare il 29enne sono stati gli agenti della questura che erano andati a bussare alla sua porta, in via Ovada (zona Barona), proprio per verificare che si trovasse nell'appartamento. I poliziotti non hanno trovato nessuno in casa, anzi è invece risultata vuota e così hanno atteso davanti al palazzo fin quando non lo hanno visto rincasare.

Fermato dagli agenti il ragazzo ha ammesso di essere uscito di casa per andare a bere una birra. La giustificazione, per quanto "sincera", non è comunque bastata a evitargli le manette.