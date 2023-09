Detenuto si "insapona" e passa dalle sbarre del Beccaria per fuggire (ma cade)

Fuga fallita. Tentata evasione nella notte dal carcere Beccaria di Milano, dove un giovane detenuto si sarebbe lanciato dalla finestra della propria cella al terzo piano, infortunandosi però nella caduta e venendo quindi subito bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria.

A denunciarlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. "Al netto delle capacità e della professionalità della Polizia penitenziaria, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente se il ristretto non si fosse fatto male nel salto - le sue parole. - Segno evidente di come e quanto la sicurezza e l’assolvimento delle funzioni carcerarie siano rimesse al fato molto più che all’efficace programmazione e all’efficiente organizzazione".

"Per di più, anche le ultime misure introdotte con il decreto-legge n. 123 del 15 settembre scorso in materia di contrasto alle baby gang non sembrano affatto risolutive rispetto alla gestione e all’operatività del circuito detentivo minorile", ha sottolineato il sindacalista, facendo riferimento al decreto del governo che inasprisce le pene anche per i minorenni. "Continuiamo a pensare che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni, dovrebbero aprire un immediato tavolo di confronto sul tema dell’esecuzione penale, in particolare quella inframuraria, che - ha concluso - necessita palesemente di interventi strutturali e di impatto straordinario e non dei placebo, peraltro spesso solo annunciati, di cui si discetta".

"È successo che un detenuto straniero si è calato dal terzo piano, poi si è spezzato il lenzuolo che stava usando e si è rotto una gamba", ha chiarito Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "Ora è piantonato l'ospedale. La cosa incredibile è che il detenuto è uscito dalle sbarre insaponandosi: è talmente magro che è passato attraverso le sbarre. Ma quello che è successo è grave ed è la sottovalutione degli allarmi lanciati da tempo dal Sappe sul Beccaria", ha sottolineato.

E stato lo stesso sindacato a ricordare di aver chiesto al direttore generale personale e risorse, Giuseppe Cacciapuoti, un intervento per il Beccaria: "Come noto, i poliziotti in servizio sono costretti a svolgere turni di lavoro massacranti. Abbiamo riscontrato permanenze in servizio anche di 20 ore consecutive oltre a impieghi mensili che superano le 25 presenze mensili. A questo si deve aggiungere il grave sovraffollamento della popolazione detenuta, sovraffollamento che ha obbligato la direzione a ubicare i ristretti anche nei locali adibiti a infermeria. Appare allora del tutto evidente - ha concluso - come la manifestata volontà di aprire un nuovo padiglione detentivo nell'istituto in parola possa innescare una spirale di ulteriori criticità che rischiano di compromettere l'ordine e la sicurezza del penitenziario".

A dicembre scorso proprio il Beccaria era stato teatro della "grande evasione di Natale", con sette giovani che erano riusciti a fuggire approfittando di un'ala del penitenziario in cui erano in corso dei lavori. Alla fine, tutti erano stati ripresi ed erano tornati in cella.