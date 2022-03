Le società che fingevano operazioni per evadere le tasse per 5,5 milioni

Utilizzando il classico sistema delle società cartiere, aevano risparmiato indebitamente sulle imposte, attraverso fatture per operazioni inesistenti. Due aziende lombarde, attive nel recupero di materiali ferrosi, sono state ora raggiunte da altrettanti decreti di sequestro preventivo di beni (immobili e finanziari) per un valore totale di oltre cinque milioni e mezzo di euro.

L'applicazione delle misure è stata effettuata dalla guardia di finanza del comando provinciale di Varese, mentre i decreti di sequestro sono stati emessi dal pubblico ministero di Busto Arsizio e convalidati dal gip dello stesso tribunale. Tra i beni oggetto di sequestro, immobili situati nelle province di Milano e Brescia, e poi denaro contante, conti correnti delle società e personali, fondi pensione e quote societarie.

Le indagini si erano concluse nel mese di dicembre 2021 con arresti e perquisizioni a carico delle due imprese che, secondo le risultanze investigative della guardia di finanza, avevano beneficiato di ingenti risparmi d'imposta annotando fatture per operazioni inesistenti emesse da alcune società cartiere.

A dicembre erano state emesse tre ordinanze di custodia cautelare a carico di amministratori di fatto delle 'cartiere', società che limitavano la loro esistenza ad un brevissimo periodo di tempo, necessario ad emettere le fatture per i loro 'clienti', per poi scomparire dalla circolazione. I 'clienti', ovvero le due aziende ora destinatarie del sequestro dei beni, pagavano le fatture e poi si facevano restituire i soldi in contanti, al netto di una 'provvigione' trattenuta dagli amministratori delle 'cartiere'. In questo modo, in generale, fra l'altro si può anche 'ripulire' contanti ricavati da commerci illegali.

La vicenda si estende al triennio 2019-2021, consistendo in oltre sedici milioni di euro in costi portati in deduzione per un risparmio di Ires e Iva di oltre cinque milioni e mezzo.