Riciclaggio, indagata Irene Pivetti: sequestrati 4 mln di euro e 3 Ferrari

Dirottavano verso Honk Kong ricavi maturati in Italia e dunque imponibili nel nostro Paese, ma hanno anche cercato di 'nascondere' 3 Ferrari e altri beni, parte del patrimonio di una società automobilistica con debiti tributari mai pagati, per evitare le procedure di riscossione coattiva del patrimonio stesso. Tra i coinvolti indagati anche Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati del Carroccio.

Sette persone, tra cui imprenditori e professionisti (un notaio e un consulente finanziario), sono state indagate dalla procura di Milano alla fine delle indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo lombardo e coordinate dal sostituto procuratore Giovanni Tarzia. L'operazione ha portato anche al sequestro di quattro milioni di euro per frode fiscale (3,5 milioni) e altri reati tra cui riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi dell'evasione fiscale.

Secondo le indagini, una persona fisica ha ricavato otto milioni di ricavi attraverso una compravendita, sottraendoli alla tassazione in Italia attraverso società estere. Parte del profitto della frode fiscale è stato poi movimentato verso altre destinazioni straniere (rogatorie sono state effettuate a Macao, in Cina, in Svizzera, a San Marino, a Malta, a Monaco, in Spagna, in Polonia e nel Regno Unito), per 'pulire' il denaro. La società automobilistica avrebbe dovuto subire una riscossione coattiva per cinque milioni di euro di debiti tributari, tra cui le tre Ferrari, che valgono in tutto più di un milione.