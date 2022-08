È ai domiciliari: trovato in giro per Milano in piena notte

Non avrebbe potuto uscire da casa, invece è stato trovato in piena notte in largo Giambellino e per lui sono scattate le manette. Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato dagli agenti della questura per il reato di evasione dagli arresti domiciliari nella notte tra martedì e mercoledì 31 agosto.

Tutto è accaduto poco prima delle 2 quando gli agenti della volante del commissariato di Porta Genova lo hanno notato nel cuore del quartiere milanese e lo hanno controllato. Da un rapido accertamento è emerso che l'uomo era agli arresti domiciliari e i poliziotti lo hanno accompagnato nel suo appartamento di via Odezio dove, tuttavia, hanno trovato in casa sua un 33enne suo amico.

Non solo, passando al setaccio l'abitazione hanno trovato due involucri con 0,6 grammi di cocaina. Entrambi sono stati indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 33enne, invece, è stato anche arrestato per evasione.