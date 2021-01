Schiuma da barba ed evasione: la società 'fantasma' che non ha versato Iva su 13 milioni

Affari milionari, ma nessuna posizione ufficiale aperta col Fisco italiano. I funzionari delle agenzie delle dogane di Milano 2 hanno scoperto una maxi evasione di Iva messa a segno da una società che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti per la barba.

L'indagine - hanno fatto sapere dalle Dogane in una nota - è stata effettuata "sulla base delle informazioni presenti nel sistema elettronico comunitario di scambio dati sull’Iva, Vies, e grazie alla collaborazione delle autorità collaterali" europee.

Incrociando i dati, i funzionari hanno scoperto che la ditta "agendo da missing trader, società fantasma, non ha versato le relative imposte" per il biennio 2017-2018, anni in cui tra acquisti e vendite la società ha generato un movimento di affari di oltre 13 milioni di euro.

L'evasione accertata, sempre stando a quanto comunicato dagli investigatori, è di circa 3 milioni di euro, che l'azienda avrebbe dovuto pagare al Fisco italiano. Il rappresentante legale è stato denunciato all'autorità giudiziaria e all'azienda sono state comminate le multe per l'Iva non versata.