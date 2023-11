Evadevano l'Iva per comprare auto di lusso e pietre preziose

Importavano in Italia prodotti tecnologici evadendo l'Iva per 50 milioni di euro, sfruttando varie società "cartiere" che avevano il solo scopo di evitare il versamento delle imposte dovute, facendo figurare la merce come se fosse importata dall'Unione europea. Il provento veniva speso acquistando auto di lusso (tra cui Lamborghini e Maserati), in ristoranti e in investimenti a Dubai e Hong Kong, ma anche acquistando pietre preziose in Ghana e un hotel di lusso in Puglia. La truffa veniva gestita dalla Moldavia ed era stata organizzata da due coniugi, rappresentanti legali di altrettante società, uno dei quali arrestato dalla guardia di finanza di Varese su ordinanza emessa dal gip di Busto Arsizio e chiesta dalla procura europea di Milano.

I due coniugi vendevano Air Pods, hard disc e altro hardware informatico in tutta Italia, a un prezzo sottocosto, pari all'Iva evasa, 'sbaragliando' in questo modo i concorrenti. I finanzieri hanno scoperto 13 società italiane e una croata, gestite di fatto da uno dei due coniugi, utilizzate allo scopo di evadere l'Iva. È stata ricostruita l'importazione di oltre 3 milioni di componenti informatiche. Agli arresti anche un amico della coppia, che gestiva materialmente la frode fiscale in Moldavia, mentre il coniuge colpito dalle indagini era stato già arrestato in Germania per altri fatti.