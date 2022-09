Non pagavano l'Iva per 260 milioni, l'indagine su Gs e ex Auchan

Fatture false per un miliardo e 800 milioni di euro. Evasione dell'Iva per un totale di circa 260 milioni. Sono indagate 39 persone fisiche per associazione a delinquere e frode fiscale. E', in sintesi, l'esito di un'indagine della guardia di finanza, coordinata dalla procura di Milano, concretizzatasi in un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali: nove persone sono arresti domiciliari, altre quattro hanno il divieto di esercizio d'impresa e di direzione di persone giuridiche.

Al centro dell'indagine, una frode sull'Iva nel settore della Gdo (grande distribuzione organizzata). Coinvolte in particolare le società Gs e ex Auchan. Le fatture false sono state emesse da varie società, con sede in Italia e all'estero. Queste società, gestite dalle persone indagate, avrebbero sistematicamente effettuato l'acquisto della merce senza pagare l'Iva, presentando a fornitori italiani lettere d'intento mendaci e compiendo operazioni intracomunitarie non imponibili da parte di società 'cartiere', interposte nel ciclo di fatturazione della merce.

Le catene della Gdo, beneficiarie finali della frode, avrebbero così ottenuto un indebito risparmio d'imposta, connesso al mancato versamento dell'Iva da parte delle società che s'interponevano nel ciclo. Il gip Roberto Crepaldi ha disposto il sequestro di 260 milioni di euro verso 15 società. Secondo quanto si apprende, ex Auchan avrebbe già transato con l'agenzia delle entrate riconoscendo la propria responsabilità.